Россия ударила ракетами по Запорожью, "прилет" по жилому многоэтажному дому
Утром 22 марта в Запорожье прогремели взрывы: российские оккупанты наносят ракетные удары, есть попадания по жилым домам. Об этом сообщили источники LIGA.net в областном центре.
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В 08:41 в городе была объявлена воздушная тревога, которая длится до сих пор.
Около 11:19 прогремел первый взрыв. Один из собеседников наблюдал дым после него и предположил, что это мог быть "прилет" российской ракеты из комплекса С-300.
Взрывы прогремели также в 11:28, 11:39 и 11:47.
11:50. В распоряжении LIGA.net есть фото от источника, на котором видно "прилет" по жилому многоэтажному дому. Информации о жертвах пока нет.
11:51. Глава Офиса президент Андрей Ермак написал: "Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица".
- Рано утром 10 февраля 2023 года Запорожье подверглось крупнейшей атаке РФ за время большой войны — 17 ударов за час.
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