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Запорожье подверглось крупнейшей атаке РФ за время большой войны — 17 ударов за час

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 06:37
Запорожье подверглось крупнейшей атаке РФ за время большой войны — 17 ударов за час - Фото
Комплекс С-300 (Фото: ресурс оккупантов)

Запорожье подверглось наиболее массированной атаке российских оккупантов за время полномасштабной войны. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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По его словам, в ночь на 10 февраля россияне нанесли 17 ударов по областному центру за час — это наибольшее количество с 24 февраля.

Он отметил, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. 

Информация насчет пострадавших и разрушений уточняется. 

"Это все, на что способна армия России — обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре", — написал Куртев. 

Читайте также: "Враг снова пытается атаковать". В Запорожье слышали взрыв на фоне воздушной тревоги 

Дмитро Гриниченко
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обстрел война Запорожье критическая инфраструктура
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