Запорожье подверглось крупнейшей атаке РФ за время большой войны — 17 ударов за час
10.02.2023, 06:37
Комплекс С-300 (Фото: ресурс оккупантов)
Запорожье подверглось наиболее массированной атаке российских оккупантов за время полномасштабной войны. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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По его словам, в ночь на 10 февраля россияне нанесли 17 ударов по областному центру за час — это наибольшее количество с 24 февраля.
Он отметил, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры.
Информация насчет пострадавших и разрушений уточняется.
"Это все, на что способна армия России — обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре", — написал Куртев.
- 26 января 2023 года армия РФ ударила ракетой Х-47 "Кинжал" по объектам в Запорожье и Киеве.
- 8 февраля секретарь СНБО Данилов заявил, что новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
- В ISW оценили возможность наступления России на Запорожье – "сил недостаточно".
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