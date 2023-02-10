Запорожье подверглось крупнейшей атаке РФ за время большой войны — 17 ударов за час

Запорожье подверглось наиболее массированной атаке российских оккупантов за время полномасштабной войны. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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По его словам, в ночь на 10 февраля россияне нанесли 17 ударов по областному центру за час — это наибольшее количество с 24 февраля.

Он отметил, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры.

Информация насчет пострадавших и разрушений уточняется.

"Это все, на что способна армия России — обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре", — написал Куртев.

26 января 2023 года армия РФ ударила ракетой Х-47 "Кинжал" по объектам в Запорожье и Киеве.

8 февраля секретарь СНБО Данилов заявил, что новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.

В ISW оценили возможность наступления России на Запорожье – "сил недостаточно".

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Дмитро Гриниченко

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