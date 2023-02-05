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В ISW оценили возможность наступления России на Запорожье: Сил недостаточно

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 06:48
В ISW оценили возможность наступления России на Запорожье: Сил недостаточно - Фото
Фото: EPA

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что на нынешнем этапе войны Россия вряд ли сможет атаковать Запорожье, но будет наступать на востоке Украины. Об этом говорится в воскресной сводке ISW.

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На этой неделе советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты рассказывают местным о приказе в течение февраля взять Угледар и Запорожье.

По его словам, в последнее время Россия увеличила количество войск на юге Украины и сосредоточила в Мариуполе и окрестностях около 30 000 оккупантов.

ISW считает, что это пока ничего не означает, и в действительности Россия продолжает концентрировать военную технику для наступления на запад Луганской области и Бахмута.

Атака на такой большой город, как Запорожье, – это значительная операция, а за время войны Россия ни разу не показала, что способна проводить одновременно несколько больших наступлений, говорится в сводке ISW.

А 30 000 солдат, о которых заявил Андрющенко, явно недостаточно для атаки на Запорожье, учитывая сколько людей Россия бросила на захват гораздо меньшего Бахмута.

Поэтому распространение слухов российскими войсками о нападении на Запорожье может быть частью информационных операций.

  • В конце января спикер Таврийской группировки войск Евгений Ерин также заявил, что сил и средств, которые враг сосредоточил на Запорожском направлении, недостаточно для полноценного наступления.
  • 4 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте усложняется, особенно тяжело сейчас в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях.
Андрій Водяний
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война Запорожье isw
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