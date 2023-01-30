ВСУ: В последние дни россияне не наращивает силы под Запорожьем, позиции остались за нами

Россияне пытались улучшить тактическое положение на Запорожском направлении, но безуспешно, а в последние дни на этом направлении не наблюдается наращивания сил армии РФ. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Таврийской группировки войск Евгений Ерин.

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По его словам, сейчас на Запорожском направлении не происходит каких-либо боестолкновений. Основные усилия оккупанты сосредоточили на ведении разведки и обстрелах.

"Что касается возможности на данный момент вести какие-то активные наступательные действия на Запорожском направлении – об этом пока речи не идет. Сил и средств, которые сосредоточил враг, недостаточно для полноценного наступления", – сказал Ерин.

Он подчеркнул, что в последние несколько дней не наблюдается усиления вражеской группировки на Запорожском направлении.

Ерин также сообщил, что на некоторых участках фронта в Запорожской области россияне пытались улучшить тактическое положение и совершать небольшими группами около 10 человек определенные ударно-штурмовые действия – в частности, в районе Гуляйполя. Однако противнику это не удалось, и украинские позиции остались за ВСУ.

24 января Институт изучения войны опроверг российские фейки о захвате россиянами новых территорий в Запорожской области.

За последние сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Клещеевки, Ивановского и ряда других населенных пунктов.

Оксана Житнюк

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