Институт изучения войны опроверг российские фейки о захвате новых территорий на Запорожье

Российские оккупанты, вероятно, провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области за последние 72 часа. Сообщения пропагандистов о якобы захвате новых населенных пунктов не подтверждаются. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В Генштабе Украины 23 января подтвердили, что российские войска 20 и 21 января в районе Малых Щербаков вели наступательные действия на запорожском направлении, но о захвате оккупантами новых населенных пунктов не сообщалось.

Минобороны РФ 22 января сообщало о захвате более выгодных позиций в Запорожской области, но без деталей.

Российские источники Института опровергают утверждения пропагандистов, указывая на то, что по состоянию на 23 января российские войска не занимали новых территорий на линии фронта в Запорожской области.

На момент публикации отчета в открытых источниках также нет доказательств, подтверждающих утверждения пропагандистов, отмечает ISW.

Там считают, что подконтрольные Кремлю СМИ и блогеры могут вбрасывать фейки о тактических успехах России в Запорожской области, чтобы отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса на Бахмутском направлении.

23 января в ВСУ сообщили, что российские оккупанты устраивают локальные атаки на Запорожском направлении, чтобы сковывать Вооруженные Силы Украины.

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Вадим Ребрина

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