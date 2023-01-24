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Институт изучения войны опроверг российские фейки о захвате новых территорий на Запорожье

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 10:01
Институт изучения войны опроверг российские фейки о захвате новых территорий на Запорожье - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты, вероятно, провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области за последние 72 часа. Сообщения пропагандистов о якобы захвате новых населенных пунктов не подтверждаются. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В Генштабе Украины 23 января подтвердили, что российские войска 20 и 21 января в районе Малых Щербаков вели наступательные действия на запорожском направлении, но о захвате оккупантами новых населенных пунктов не сообщалось.

Минобороны РФ 22 января сообщало о захвате более выгодных позиций в Запорожской области, но без деталей.

Российские источники Института опровергают утверждения пропагандистов, указывая на то, что по состоянию на 23 января российские войска не занимали новых территорий на линии фронта в Запорожской области.

На момент публикации отчета в открытых источниках также нет доказательств, подтверждающих утверждения пропагандистов, отмечает ISW.

Там считают, что подконтрольные Кремлю СМИ и блогеры могут вбрасывать фейки о тактических успехах России в Запорожской области, чтобы отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса на Бахмутском направлении.

  • 23 января в ВСУ сообщили, что российские оккупанты устраивают локальные атаки на Запорожском направлении, чтобы сковывать Вооруженные Силы Украины. 

Читайте также: Операция Украины по обороне Бахмута стратегически обоснована – ISW

Вадим Ребрина
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война Запорожье isw
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