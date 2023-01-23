ВСУ: Россияне атакуют под Запорожьем, чтобы мешать перебрасывать подкрепление на Донбасс

Российские оккупанты устраивают локальные атаки на Запорожском направлении, чтобы сковывать Вооруженные Силы Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Таврийской группировки войск Евгений Ерин.

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По его словам, на Запорожском направлении ситуация остается стабильной — россияне укрепляют свою оборону, но существует вероятность атак малыми группами на отдельных участках фронта.

"На данном этапе это действия для сковывания наших сил на Запорожском направлении, чтобы мы не могли перебрасывать войска на Донбасс", — сказал Ерин.

Он отметил, что исключать наступление противника на Запорожском направлении в будущем нельзя, однако ВСУ не дают захватчикам сосредоточить запасы и развернуть наступательную группировку.

"На отдельных участках враг смог продвинуться, но мы восстановили все позиции и отбросили их", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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