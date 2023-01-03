ГУР: Главная задача России — удержать сухопутный коридор в Крым, но ВСУ его простреливают
Главная задача российских оккупантов на сегодняшний день — удержать сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии Укринформу.
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По его словам, сейчас россияне прилагают все усилия для удержания сухопутного пути в Крым, в этом состояла идея захвата Донецкой области и побережья Азовского моря. Он отметил, что в планах противника также было отрезание Украины от Черного моря.
"Оккупанты не смогли реализовать ни один из планов, учитывая поставки новых образцов вооружения, сухопутный коридор в Крым не является безопасным. Украина будет наносить удары по позициям РФ на всех оккупированных территориях", — сказал Черняк.
Разведчик заявил, что противник стягивает на север временно оккупированного Крыма новые воинские части и строит оборонные сооружения. Он подчеркнул, что РФ понимает, что проигрывает, а поэтому выстраивает оборону там, где им придется вести бои.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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