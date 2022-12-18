Зеленский о Крыме: Все увидят начало операции. У общества есть желание воевать за него
Президент Владимир Зеленский считает, что украинское общество готово воевать за временно оккупированный Крым. Об этом он сказал в интервью французским каналам TF1 і LCI.
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По его словам, вопрос освобождения Крыма от россиян сложный, а сама операция еще не началась. Он отметил, что все увидят и услышат, когда начнется деоккупация полуострова.
"Отвоевание Крыма началось в головах людей и в нашем внутреннем желании, в единстве граждан, я считаю, что это важно. Мало говорить на словах, что Крым — это Украина. Надо быть готовыми идти и воевать — это всегда начинается с готовности общества, я считаю, что такое желание есть", — сказал Зеленский.
Глава государства заявил, что любит Крым и с удовольствием приедет туда в отпуск летом, когда там будет хорошая погода.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины состоянием на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть временно оккупированный Крым без боев.
- Украина рассматривает вариант полного выдворения граждан РФ из Крыма после освобождения полуострова от оккупантов.
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