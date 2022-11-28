Подоляк "гарантирует", что через полгода будет в Ялте. Это совпадает с прогнозом Буданова
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что примерно через полгода Украина уже освободит временно оккупированный Крым. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.
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По его словам, через шесть месяцев он специально поедет на набережную Ялты, чтобы включиться в эфир украинского телевидения.
"Есть у меня там одно любимое место. Я хочу оттуда включится, гарантирую. И мы поговорим с вами, каким будет свободный Крым. Тогда оттуда уже уедут все россияне", — сказал Подоляк.
Срок, названный Подоляком — это конец мая 2023 года. Высказывание советника главы ОП совпадает с прогнозом начальника военной разведки Кирилла Буданова, который заявлял, что война будет длиться "не так уж долго", и до конца весны 2023-го Вооруженные Силы Украины войдут в Крым.
- Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит выделять Крым в вопросе освобождения временно оккупированных территорий, так как он ничем не отличается от других захваченных регионов Украины.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть временно оккупированный Крым без боев.
- Российские оккупанты строят укрепления в Джанкойском районе Крыма, но эвакуации пока нет, заявляли в ГУР.
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