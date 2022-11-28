Топ-республиканец назвал удары ВСУ по Крыму "честной игрой". Отбросил "провоцирование" РФ
Конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол заявил, что удары Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Крыму — "честная игра", так как он не является частью России по международному праву. Об этом он сообщил в эфире канала ABC.
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По его словам, предоставление Украине дальнобойных средств поражения для ударов по Крыму не будет "провоцировать" Россию, так как он был аннексирован в 2014 году.
"Крым не является частью России по международному праву. Так что, если они могут попасть в Крым, я думаю, это честная игра", — сказал конгрессмен.
В новой Палате представителей Маккол, вероятно, станет главой комитета по иностранным делам.
- Сенатор-республиканец Джим Риш также заявлял, что помощь Украине со стороны США не будет уменьшаться, несмотря на то что его партия получила большинство в Палате представителей по результатам промежуточных выборов.
- Недавно Маккол призвал американского президента Джо Байдена дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
- Белый Дом призывает Конгресс США расширить финансирование статей о "критических потребностях", в которые включены $37,7 млрд на поддержку Украины.
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