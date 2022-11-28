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Топ-республиканец назвал удары ВСУ по Крыму "честной игрой". Отбросил "провоцирование" РФ

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 13:28
Топ-республиканец назвал удары ВСУ по Крыму
Майкл Маккол (Фото: EPA)

Конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол заявил, что удары Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Крыму — "честная игра", так как он не является частью России по международному праву. Об этом он сообщил в эфире канала ABC.

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По его словам, предоставление Украине дальнобойных средств поражения для ударов по Крыму не будет "провоцировать" Россию, так как он был аннексирован в 2014 году. 

"Крым не является частью России по международному праву. Так что, если они могут попасть в Крым, я думаю, это честная игра", — сказал конгрессмен.

В новой Палате представителей Маккол, вероятно, станет главой комитета по иностранным делам.

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Дмитро Гриниченко
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Майкл МакКол война Крым республиканская партия военная помощь
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