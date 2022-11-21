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У Республиканцев заверили — помощь Украине не будет уменьшаться. США могут ее увеличить

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 16:49
У Республиканцев заверили — помощь Украине не будет уменьшаться. США могут ее увеличить - Фото
Джим Риш (Фото: EPA)

Сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что помощь Украине со стороны США не будет уменьшаться, несмотря на то, что его партия получила большинство в Палате представителей по результатам промежуточных выборов. Об этом он сообщил в интервью Европейской правде.

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По его словам, можно не бояться сокращения поддержки Украины со стороны США. Он отметил, что в США "абсолютная свобода слова". 

"У нас есть 535 конгрессменов, и среди этого количества есть часть тех, кто не поддерживает усилия США в помощи Украине. Они имеют право высказывать это мнение, и когда кто-то из них делает такие заявления, журналисты как мухи на мед слетаются, чтобы написать об этом", — сказал сенатор.

Риш заявил, что речь может идти даже об увеличении объемов помощи Украине. Он подчеркнул, что "это постоянно обсуждается" и упомянул предложение президента США Джо Байдена о новом пакете помощи Украине с гарантированным объемом финансирования. 

"Некоторые считают, что там должно быть больше денег, некоторые — что должно быть меньше. Мы найдем решение", — резюмировал политик. 

Читайте также: Лидер республиканцев в Палате представителей перед выборами заявил о поддержке Украины 

Дмитро Гриниченко
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война республиканская партия военная помощь Джим Риш
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