UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Украина что, 51-й штат?" Трамписты в Палате представителей – за пересмотр помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 06:33
Фото: ЕРА

Несколько ультраправых республиканцев в Палате представителей Конгресса США, которые относятся к приверженцам прошлого президента США Дональда Трампа, предложили рассмотреть законопроект об аудите военной помощи Украине. Об этом пишет CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За инициативой стоят Марджори Тейлор Грин и Пол Госар, известные антиукраинскими высказываниями, а также член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил Мэтт Гейтц, Томас Мэсси и другие.

"Украина теперь 51-й штат Соединенных Штатов Америки? Какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве?", — поинтересовался Грин.

Гейтц заявил, что "не проголосует даже за еще один доллар Украине", и пообещал, что время "неограниченной финансовой помощи Украине подходят к концу".

Тейлор Грин заявила на пресс-конференции, что предприняла попытку провести голосование по резолюции, требующей от администрации президента США Джо Байдена предоставить все документы, касающиеся помощи в сфере безопасности, которая уже была предоставлена ​​Украине. Но это предложение не было одобрено членами республиканского руководства.

Читайте также: В США заговорили о переговорах Украины и РФ. Что это значит и возможен ли "шантаж оружием"

Авторы предлагают в течение двух недель после принятия законопроекта передать Конгрессу все документы о помощи Украине за время каденции Байдена. Помимо этого, по задумке членов инициативной группы, которую они озвучивали устно, должен появиться генеральный инспектор по вопросам Украины.

CNN напоминает, что в то время как антиукраинское крыло представляет лишь часть Республиканской партии, "эта группа может иметь рычаги влияния в виде незначительного большинства".

Между тем, для принятия законопроектов республиканцам придется договариваться с Сенатом, где небольшое большинство будет у Демократической партии.

Аналитики CNN полагают, что республиканцы получат контроль над Палатой представителей, но это большинство будет небольшим. По состоянию на вечер 17 ноября республиканцы будут контролировать 218 мест по сравнению с 210 местами у демократов. Если нынешние лидеры оставшихся подсчетов одержат победу, у республиканцев будет 221 место.

Читайте также: "Могли бы отказаться от Крыма и НАТО". Трамп предположил, что Путин победит в Украине

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
MAGA война дональд трамп выборы военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 