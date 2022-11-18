"Украина что, 51-й штат?" Трамписты в Палате представителей – за пересмотр помощи Украине

Несколько ультраправых республиканцев в Палате представителей Конгресса США, которые относятся к приверженцам прошлого президента США Дональда Трампа, предложили рассмотреть законопроект об аудите военной помощи Украине. Об этом пишет CNN.

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За инициативой стоят Марджори Тейлор Грин и Пол Госар, известные антиукраинскими высказываниями, а также член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил Мэтт Гейтц, Томас Мэсси и другие.

"Украина теперь 51-й штат Соединенных Штатов Америки? Какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве?", — поинтересовался Грин.

Гейтц заявил, что "не проголосует даже за еще один доллар Украине", и пообещал, что время "неограниченной финансовой помощи Украине подходят к концу".

Тейлор Грин заявила на пресс-конференции, что предприняла попытку провести голосование по резолюции, требующей от администрации президента США Джо Байдена предоставить все документы, касающиеся помощи в сфере безопасности, которая уже была предоставлена ​​Украине. Но это предложение не было одобрено членами республиканского руководства.

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Авторы предлагают в течение двух недель после принятия законопроекта передать Конгрессу все документы о помощи Украине за время каденции Байдена. Помимо этого, по задумке членов инициативной группы, которую они озвучивали устно, должен появиться генеральный инспектор по вопросам Украины.

CNN напоминает, что в то время как антиукраинское крыло представляет лишь часть Республиканской партии, "эта группа может иметь рычаги влияния в виде незначительного большинства".

Между тем, для принятия законопроектов республиканцам придется договариваться с Сенатом, где небольшое большинство будет у Демократической партии.

Аналитики CNN полагают, что республиканцы получат контроль над Палатой представителей, но это большинство будет небольшим. По состоянию на вечер 17 ноября республиканцы будут контролировать 218 мест по сравнению с 210 местами у демократов. Если нынешние лидеры оставшихся подсчетов одержат победу, у республиканцев будет 221 место.

В мае Трамп призвал Конгресс уделять больше внимания финансированию безопасности в школах, а не военной помощи Украине.

7 ноября лидер республиканцев в Палате представителей Маккарти перед выборами заявил о поддержке Украины, а лидер республиканцев в Сенате Макконнелл призвал увеличить поставки оружия.

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Євген Пилипенко

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