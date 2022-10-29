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Американский конгрессмен сравнил украинцев с "пушечным мясом". В МИДе ответили

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 15:33
Американский конгрессмен сравнил украинцев с
Пол Госар (скриншот с видео)

Американский конгрессмен-республиканец Пол Госар предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину провести переговоры в Аризоне, обвинив при этом Запад в "использовании украинцев как пушечного мяса". В МИД Украины ответили, что такие заявления дают Путину "зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии".

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"Мир видел достаточно смертей и разрушений между Россией и Украиной. Страны Запада, кажется, не против использования украинцев как пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации", – говорится в сообщении на сайте Госара.

"Я не дипломат. Но я не могу больше молчать, поскольку смерть и разрушения не только не прекращаются в Украине, но и финансируются моей собственной страной. Я вынужден пригласить президентов Путина и Зеленского в Аризону, чтобы начать переговоры по деэскалации ядерной напряженности, прекращению войны, смертей и разрушений, мучающих обе страны", – заявил конгрессмен.

Госар был среди десяти республиканцев в Палате представителей, проголосовавших против законопроекта о ленд-лизе для Украины.

Спикер МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook, что сравнение украинцев с "пушечным мясом" со стороны члена Конгресса Пола Госара "является абсолютно неприемлемым".

"США хорошо известны ценности, за которые борется украинский народ – свободу, демократическое развитие, верховенство права и уважение прав человека. Ставить под сомнение поддержку Украины – давать Путину зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии", – подчеркнул Николенко.

Он отметил, что приближение выборов не должно превращать политиков в "оторванных от реальности популистов".

"Убеждены, что высказывания отдельных конгрессменов не повлияют на продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США", – заявил представитель МИД.

Читайте также: США после выборов в Конгресс продолжат поддерживать Украину – Белый дом

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский МИД владимир путин переговоры конгресс сша пол госар
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