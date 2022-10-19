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США после выборов в Конгресс продолжат поддерживать Украину – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 18:05
США после выборов в Конгресс продолжат поддерживать Украину – Белый дом - Фото
Джон Кирби (Скриншот видео)

Соединенные Штаты продолжат оказывать финансовую поддержку Украине, которая борется за свой суверенитет. Об этом сказал представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CBS News.

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Кирби подчеркнул, что оказание помощи Украине имело большую поддержку обеих сторон в Конгрессе – демократов и республиканцев – все восемь месяцев, которые продолжается война.

"Все осознают, что это больше, чем защита Херсона, Киева или, скажем, Славянска – это о суверенитете,  это вопрос всей европейской структуры безопасности, которая существенно изменилась сегодня. И это вопрос нашей национальной безопасности", – отметил Кирби. 

Он прокомментировал заявление лидера Республиканской партии в Палате представителей США Кевина Маккарти о том, что в случае победы на выборах в Конгресс республиканцы могут существенно сократить поддержку Украины.

"Речь не о том, чтобы "выписывать Украине открытый чек". Речь том, что мы должны поддерживать наших партнеров, продолжать обеспечивать им возможность защищать себя, свой суверенитет... Эти восемь месяцев обе палаты Конгресса поддерживали наши усилия, я уверен, что мы с Конгрессом продолжим оказывать дополнительную финансовую поддержку Украине до конца", – заявил Кирби.

  • Ранее сегодня сообщалось, что лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы готовы сократить предоставление помощи Украине в следующем году, если они получат контроль над Палатой представителей. 
Наталія Медведєва
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