Лидер республиканцев в Палате представителей США заявил о риске сокращения помощи Украине

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы готовы сократить предоставление помощи Украине в следующем году, если они получат контроль над Палатой представителей. Об этом Маккарти сказал в интервью Punchbowl News, сообщает Bloomberg.

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"Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии и не захотят давать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать", — сказал Маккарти.

Помощь Украины в борьбе против российского вторжения по-прежнему пользуется поддержкой обеих партий в Конгрессе, однако фракция республиканцев ставит под сомнение роль США в предоставлении оружия и другой поддержки. В мае Конгресс принял пакет помощи Украине на сумму $40 млрд, против которого проголосовали 11 республиканцев в Сенате и 57 в Палате представителей.

По мнению независимых аналитиков, республиканцы, вероятно, получат контроль над палатой на ноябрьских выборах, и Маккарти готов стать спикером, если это произойдет. Контроль над Сенатом остается под вопросом, но даже если демократы сохранят контроль над этой палатой, большинство Республиканской партии сможет игнорировать повестку дня президента Джо Байдена.

Маккарти в интервью сказал, что отчасти причина сокращения помощи заключается в том, что администрация Байдена игнорирует внутренние вопросы, которые Республиканская партия считает приоритетными, такие как обеспечение безопасности южной границы США.

"Палата под руководством республиканцев может подорвать эту поддержку (Украины. – Ред.), и это будет плохо для украинцев, это будет плохо для нашего единства с НАТО. Если Путин увидит такой изоляционистский подход, он воспользуется этим преимуществом", — заявил ранее сенатор от Вирджинии Марк Уорнер в интервью Bloomberg.

Представитель Техаса Майкл Маккол, главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам, сказал, что члены его партии обеспокоены стоимостью усилий, но не целью.

"Я думаю, что эти усилия по-прежнему пользуются широкой поддержкой двух партий. Мы хотим, чтобы наши партнеры по НАТО взяли на себя ответственность и взяли на себя бремя расходов", — сказал Маккол.

По его мнению, комментарии Маккарти не означают, что помощь обязательно будет сокращена.

"Я думаю, он просто говорит, что мы не собираемся выписывать карт-бланш без надзора и подотчетности, которые будет обеспечивать мой комитет", — сказал Маккол.

Как отмечает The Washington Post, ранее Маккарти жаловался, что Украина не получила достаточно помощи заранее, и предположил, что Россия, "вероятно", не напала бы, если бы Украине предоставили больше оружия. Он также настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты дали Украине самолеты.

Следующий пакет помощи США для Украины на $725 млн будет включать боеприпасы и транспортные средства.

Администрация Байдена будет учитывать использование Россией дронов-камикадзе в своих будущих решениях и планировании военной помощи Украине.

Вадим Ребрина

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