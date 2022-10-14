Боеприпасы и транспорт войдут в новый пакет военной помощи США на $725 млн – Reuters

Следующий пакет помощи США для Украины на $725 млн будет включать боеприпасы и транспортные средства, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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Два высокопоставленных информированных госслужащих на условиях анонимности сообщили агентству, что уже 14 октября может быть объявлено о "пакете первой помощи" после обстрела Россией украинских городов и объектов инфраструктуры.

Пакет сформирован в рамках полномочий президента США Джо Байдена по изъятию ресурсов, что означает, что он может быть отправлен уже в ближайшие дни и не требует дополнительного одобрения Конгресса.

По словам источников, сроки предоставления пакета, а также его состав и стоимость могут еще измениться.

Пакет был разработан для укрепления возможностей Украины отражать наступление России, хотя и не включает новую технику или средства ПВО.

Для усиления ВСУ современными зенитными системами NASAMS, поставка которых ожидается до конца октября, используются средства для закупки оружия у производителей, а не изъятия из запасов армии США.

По итогам встречи Рамштайн-6 глава Пентагона Ллойд Остин заявил на брифинге, что США с союзниками приложат максимум усилий, чтобы у ВСУ и далее было все необходимое для эффективного освобождения временно оккупированных Россией территорий.

13 октября генсек НАТО заявил, что Альянс в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства.

По уже озвученным итогам встречи Рамштайн-6, Украина получит от Германии системы ПВО IRIS-T, от США – системы ПВО NASAMS, от Франции – системы ПВО Crotale, от Испании – ПВО HAWK, от Великобритании и Нидерландов – ракеты для ПВО та ПРО, от Польши – "советские комплексы ПВО".

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Сергій Бережний

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