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Боеприпасы и транспорт войдут в новый пакет военной помощи США на $725 млн – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 18:25
Боеприпасы и транспорт войдут в новый пакет военной помощи США на $725 млн – Reuters - Фото
Бронеавтомобиль Humvee (Фото - US Marine Corps)

Следующий пакет помощи США для Украины на $725 млн будет включать боеприпасы и транспортные средства, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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Два высокопоставленных информированных госслужащих на условиях анонимности сообщили агентству, что уже 14 октября может быть объявлено о "пакете первой помощи" после обстрела Россией украинских городов и объектов инфраструктуры.

Пакет сформирован в рамках полномочий президента США Джо Байдена по изъятию ресурсов, что означает, что он может быть отправлен уже в ближайшие дни и не требует дополнительного одобрения Конгресса.

По словам источников, сроки предоставления пакета, а также его состав и стоимость могут еще измениться. 

Пакет был разработан для укрепления возможностей Украины отражать наступление России, хотя и не включает новую технику или средства ПВО.  

Для усиления ВСУ современными зенитными системами NASAMS, поставка которых ожидается до конца октября, используются средства для закупки оружия у производителей, а не изъятия из запасов армии США.

  • По итогам встречи Рамштайн-6 глава Пентагона Ллойд Остин заявил на брифинге, что США с союзниками приложат максимум усилий, чтобы у ВСУ и далее было все необходимое для эффективного освобождения временно оккупированных Россией территорий.
  • 13 октября генсек НАТО заявил, что Альянс в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства.
  • По уже озвученным итогам встречи Рамштайн-6, Украина получит от Германии системы ПВО IRIS-T, от США – системы ПВО NASAMS, от Франции – системы ПВО Crotale, от Испании – ПВО HAWK, от Великобритании и Нидерландов – ракеты для ПВО та ПРО, от Польши – "советские комплексы ПВО".

Читайте также: Закрыть небо Украины. Рамштайн-6 после ракетных ударов: получит ли Украина ПВО от Запада

Сергій Бережний
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США боеприпасы военная помощь бронеавтомобили
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