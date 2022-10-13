НАТО передаст Украине оборудование для борьбы с российскими и иранскими дронами
13.10.2022, 19:25
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)
НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает пресс-служба Альянса.
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Столтенберг объявил, что НАТО вскоре предоставит Украине сотни глушителей дронов для использования против российских и иранских беспилотников.
Генсек НАТО заявил, что Альянс будет и дальше усиливать поддержку Украины, одновременно укрепляя свою оборону и работая над усилением защиты критически важной инфраструктуры.
- По данным ГУР, РФ завезла в Беларусь 32 дрона-камикадзе. До 14 октября планируется завезти еще восемь.
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что из-за использования Россией дронов-камикадзе иранского производства воздушные тревоги в Украине звучат дольше, так как эти беспилотники летают на небольшой скорости (120-150 км/ч) и могут менять маршрут.
- Сегодня подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили восемь беспилотников россиян, шесть из них – Shahed-136 иранского производства.
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