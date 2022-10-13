UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАТО передаст Украине оборудование для борьбы с российскими и иранскими дронами

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 19:25
НАТО передаст Украине оборудование для борьбы с российскими и иранскими дронами - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает пресс-служба Альянса.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Столтенберг объявил, что НАТО вскоре предоставит Украине сотни глушителей дронов для использования против российских и иранских беспилотников.

Генсек НАТО заявил, что Альянс будет и дальше усиливать поддержку Украины, одновременно укрепляя свою оборону и работая над усилением защиты критически важной инфраструктуры.

  • По данным ГУР, РФ завезла в Беларусь 32 дрона-камикадзе. До 14 октября планируется завезти еще восемь.
  • В Воздушных силах ВСУ сообщили, что из-за использования Россией дронов-камикадзе иранского производства воздушные тревоги в Украине звучат дольше, так как эти беспилотники летают на небольшой скорости (120-150 км/ч) и могут менять маршрут.
  • Сегодня подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили восемь беспилотников россиян, шесть из них – Shahed-136 иранского производства.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
глушитель война нато пво дрон беспилотник йенс столтенберг военная помощь дрон-камикадзе
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 