НАТО передаст Украине оборудование для борьбы с российскими и иранскими дронами

НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает пресс-служба Альянса.

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Столтенберг объявил, что НАТО вскоре предоставит Украине сотни глушителей дронов для использования против российских и иранских беспилотников.

Генсек НАТО заявил, что Альянс будет и дальше усиливать поддержку Украины, одновременно укрепляя свою оборону и работая над усилением защиты критически важной инфраструктуры.

По данным ГУР, РФ завезла в Беларусь 32 дрона-камикадзе. До 14 октября планируется завезти еще восемь.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что из-за использования Россией дронов-камикадзе иранского производства воздушные тревоги в Украине звучат дольше, так как эти беспилотники летают на небольшой скорости (120-150 км/ч) и могут менять маршрут.

Сегодня подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили восемь беспилотников россиян, шесть из них – Shahed-136 иранского производства.

Оксана Житнюк

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