В Украине звучат воздушные тревоги. Причина – завезенные в Беларусь дроны-камикадзе

Причина объявленных вечером 12 октября воздушных тревог во многих областях Украины – запуск россиянами дронов-камикадзе. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Сейчас продолжается боевая работа. В нескольких областях объявлены воздушные тревоги. Очевидно, что работают дроны-камикадзе, – именно те дроны, которые недавно завезли на территорию Беларуси", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил объяснил, почему воздушная тревога длится так долго: это связано с тем, что российские дроны-камикадзе летают на небольшой скорости (120-150 км/ч). Такие дроны не только "долго летят", но и могут менять маршрут.

Вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито девять из 11 БПЛА Shahed-136.

В Запорожской области созданы подразделения для борьбы с российскими дронами-камикадзе.

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Оксана Житнюк

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