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Под Запорожьем создали подразделения для борьбы с дронами: жители могут слышать выстрелы

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 16:34
Под Запорожьем создали подразделения для борьбы с дронами: жители могут слышать выстрелы - Фото
Дрон Shahed-136 (Герань-2) сбитый под Купянском (Фото - Mil.gov.ua)

В Запорожской области созданы подразделения для борьбы с российскими дронами-камикадзе, в связи с чем местных жителей призывают не волноваться, услышав звуки стрельбы. Об этом написал глава областной военной администрации Александр Старух.

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Глава ОВА сообщил, что силами обороны Запорожского края созданы мобильные и стационарные подразделения по борьбе с дронами-камикадзе, поэтому при их нападении на объекты общественной инфраструктуры возможно ведение огня из стрелкового оружия и зенитных установок – как за городом, так и в его пределах.

"Просим сильно не переживать при звуках пулеметных очередей и выстрелов зениток. Наши ребята защищают нас", – написал Старух.

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Оксана Житнюк
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война Иран дрон беспилотник Запорожье дрон-камикадзе
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