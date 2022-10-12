Под Запорожьем создали подразделения для борьбы с дронами: жители могут слышать выстрелы

В Запорожской области созданы подразделения для борьбы с российскими дронами-камикадзе, в связи с чем местных жителей призывают не волноваться, услышав звуки стрельбы. Об этом написал глава областной военной администрации Александр Старух.

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Глава ОВА сообщил, что силами обороны Запорожского края созданы мобильные и стационарные подразделения по борьбе с дронами-камикадзе, поэтому при их нападении на объекты общественной инфраструктуры возможно ведение огня из стрелкового оружия и зенитных установок – как за городом, так и в его пределах.

"Просим сильно не переживать при звуках пулеметных очередей и выстрелов зениток. Наши ребята защищают нас", – написал Старух.

В ночь на 7 октября РФ впервые ударила по Запорожью дронами-камикадзе.

Вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА Shahed-136.

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Оксана Житнюк

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