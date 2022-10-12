РФ обстреляла ракетами Запорожскую область. Спасатели достали из-под завалов семью – видео

Ночью российские террористы выпустили около семи ракет С-300 по Запорожью и пригороду. В городе серьезных разрушений нет, в одном из сел частично разрушен жилой дом, из-под завалов спасатели извлекли трех человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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По его словам, две ракеты попали в один из районов областного центра и серьезных разрушений не принесли. Еще пять ракет прилетели в пригород. Три из них частично разрушили жилой дом в одном из приближенных к Запорожью сел. Жертв нет. Еще две ракеты упали в поле у другого села.

ГСЧС опубликовала видео спасения оказавшейся под завалами семьи, которая пряталась в погребе. Спасатели деблокировали женщину, мужчину и ребенка.

Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

11 октября вечером российские террористы обстреляли Запорожскую область из РСЗО и артиллерии. Погибли семь человек и еще столько же травмированы.

Вадим Ребрина

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