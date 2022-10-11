Оккупанты обстреляли Запорожскую область: погибли семь человек, столько же ранены
11.10.2022, 20:56
Ракетный удар РФ по Запорожью, 22 сентября (фото - Это Запорожье, Telegram)
Российские террористы обстреляли Запорожскую область из РСЗО и артиллерии. Погибли семь человек и еще столько же ранены. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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По его информации, прилеты пришлись на город Орехов и пгт Степногорск.
Соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов.
- Россия регулярно обстреливает Запорожье. В ночь с 9 на 10 октября в городе обрушился подъезд одного из домов.
- В ночь на 11 октября Россия снова нанесла ракетный удар по Запорожью. Оккупанты выпустили 12 ракет С-300. Две ракеты попали в автосалон, погиб человек. Также повреждена школа и амбулатория.
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