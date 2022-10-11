Зенитчики сбили 9 из 11 Shahed-136 за двое суток – Залужный
11.10.2022, 21:42
Валерий Залужный (Фото: ВСУ)
За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА Shahed-136. Об этом сообщил в Telegram главком ВСУ Валерий Залужный.
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Залужный отметил, что такой результат зенитчики показали по итогам подготовки, которую они прошли под руководством польских инструкторов.
"Именно Польша предоставила комплексы, из которых украинцы советскими ракетами сбивают иранские дроны, запущенные россиянами. Спасибо братьям-полякам!" – написал главком.
- 11 октября США сообщили, что ускоряют доставку в Украину двух передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
- Россия атаковала двумя дронами-камикадзе Shahed-136 Ладыжинскую ТЭС.
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