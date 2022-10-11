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Зенитчики сбили 9 из 11 Shahed-136 за двое суток – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 21:42
Зенитчики сбили 9 из 11 Shahed-136 за двое суток – Залужный - Фото
Валерий Залужный (Фото: ВСУ)

За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА Shahed-136. Об этом сообщил в Telegram главком ВСУ Валерий Залужный. 

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Залужный отметил, что такой результат зенитчики показали по итогам подготовки, которую они прошли под руководством польских инструкторов.

"Именно Польша предоставила комплексы, из которых украинцы советскими ракетами сбивают иранские дроны, запущенные россиянами. Спасибо братьям-полякам!" – написал главком.

Сергій Бережний
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польша пво Валерий Залужный военная помощь Shahed-136
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