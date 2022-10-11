Зенитчики сбили 9 из 11 Shahed-136 за двое суток – Залужный

За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА Shahed-136. Об этом сообщил в Telegram главком ВСУ Валерий Залужный.

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Залужный отметил, что такой результат зенитчики показали по итогам подготовки, которую они прошли под руководством польских инструкторов.

"Именно Польша предоставила комплексы, из которых украинцы советскими ракетами сбивают иранские дроны, запущенные россиянами. Спасибо братьям-полякам!" – написал главком.

Сергій Бережний

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