Германия передала Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T – Spiegel

Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на свои источники.

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По информации немецких журналистов, передача состоялась сегодня, 11 октября.

IRIS-T SLM – это разработанный Diehl Defence наземный зенитно-ракетный комплекс c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км.

Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Посол Германии Анка Фельдхузен ранее заявляла, что ФРГ передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T уже в этом году, а еще две — в 2023 году.

Вчера министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сказала, что первая из четырех систем ПВО IRIS-T SLM будет передана Украине "в ближайшие дни".

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Оксана Житнюк

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