UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия передала Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 18:03
Германия передала Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T – Spiegel - Фото
Мобильная система ПВО IRIS-T SLM (Фото - Wiki[pedia)

Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на свои источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации немецких журналистов, передача состоялась сегодня, 11 октября.

IRIS-T SLM – это разработанный Diehl Defence наземный зенитно-ракетный комплекс c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км.

Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

  • Посол Германии Анка Фельдхузен ранее заявляла, что ФРГ передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T уже в этом году, а еще две — в 2023 году. 
  • Вчера министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сказала, что первая из четырех систем ПВО IRIS-T SLM будет передана Украине "в ближайшие дни".

Читайте также: Германия дает Украине ПВО IRIS-T. Что она может – технические характеристики

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия пво военная помощь IRIS-T
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 