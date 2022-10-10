UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ближайшие дни Германия поставит в Украину систему ПВО IRIS-T

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 14:41
В ближайшие дни Германия поставит в Украину систему ПВО IRIS-T - Фото
Кристин Ламбрехт (Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW)

В ближайшие дни Германия поставит в Украину первую из четырех современных систем ПВО IRIS-T SLM. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, сообщает Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Возобновившиеся ракетные обстрелы Киева и многих других городов ясно показывают, насколько важно оперативно доставить в Украину системы ПВО", — заявила она.

"Вот почему мы сейчас оказываем специальную поддержку зенитными средствами. В ближайшие дни первая из четырех современных систем ПВО IRIS-T SLM будет готова обеспечить эффективную защиту жителей Украины", – добавила Ламбрехт.

Еще три системы IRIS-T будут поставлены Украине в следующем году.

СПРАВКА. IRIS-T SLM – разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.
  • Ранее посол Германии Анка Фельдгузен заявляла, что ФРГ передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T уже в этом году, а еще две — в 2023 году. 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво ракетный удар IRIS-T
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 