Посол Германии: Украина получит две системы ПВО IRIS-T уже в этом году, а еще две — в 2023

Посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что ФРГ передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T уже в этом году, а еще две — в 2023 году. Об этом она сообщила в интервью Радио НВ.

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По ее словам, Украина получит четыре подобных системы, которые защитят "большое пространство".

"Мы уже слышали, что первая система точно будет в этом году, как по мне, вторая система тоже. А третья и четвертая — потом, в начале нового года", — сказала дипломат.

СПРАВКА. IRIS-T SLM – разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

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Дмитро Гриниченко

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