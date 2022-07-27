Германия передаст Украине IRIS-T, который делался по заказу другой страны – Бербок

Германия намерена передать Украине систему ПВО IRIS-T, которую изготовили по заказу другого государства. Об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Радіо Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бербок отметила, что надеется на поставку системы в Украину "в конце лета – в начале сентября".

По ее словам, установка сейчас "на завершающей стадии производства". Она делалась по заказу другой страны, поэтому Германии "пришлось договориться, что они уступят, чтобы эта система могла пойти в Украину".

"Я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством систем IRIS-Т", – сказал Бербок.

Министр также признала, что с эффективной военной помощью Украине Германия "в начале слишком медлила", но теперь "изменила подход, поставляет тяжелое вооружение, особенно артиллерию, самые современные системы, потому что это то, о чем украинцы нам сейчас говорят".

СПРАВКА. IRIS-T SLM – разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Читайте также: Вместо "круговой" схемы. В Бундестаге призвали напрямую поставлять Украине тяжелое оружие

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.