Германия передаст Украине IRIS-T, который делался по заказу другой страны – Бербок
Германия намерена передать Украине систему ПВО IRIS-T, которую изготовили по заказу другого государства. Об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Радіо Свобода.
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Бербок отметила, что надеется на поставку системы в Украину "в конце лета – в начале сентября".
По ее словам, установка сейчас "на завершающей стадии производства". Она делалась по заказу другой страны, поэтому Германии "пришлось договориться, что они уступят, чтобы эта система могла пойти в Украину".
"Я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством систем IRIS-Т", – сказал Бербок.
Министр также признала, что с эффективной военной помощью Украине Германия "в начале слишком медлила", но теперь "изменила подход, поставляет тяжелое вооружение, особенно артиллерию, самые современные системы, потому что это то, о чем украинцы нам сейчас говорят".
- 23 июля Бербок заявила, что Берлин хочет найти новый способ передачи ВСУ тяжелых вооружений. За день до этого Штрак-Циммерманн уже предложила: давайте поставлять их напрямую.
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