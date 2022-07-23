Берлин хочет найти новый способ передачи ВСУ тяжелых вооружений. Вчера его уже предложили

Германский министр иностранных дел Анналена Бербок не исключила провала согласованной с Польшей "круговой" схемы военной помощи Украине – и хочет искать альтернативный путь. Об этом она рассказала Bild.

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"Если этот путь был неправильным, то мы должны подумать об этом и посмотреть, как мы можем действовать по-другому", – сказала политик от Зеленых.

Она добавила, что Ringtausch был инициирован, "потому что в то время это казалось наилучшим и самым быстрым способом".

А теперь, говорит министр, правительство должно заняться вопросом, почему такой обмен "очевидно не выходит, и должны ли мы тогда оказывать другую поддержку".

СПРАВКА. "Круговые" поставки оружия по принципу Ringtausch предусматривают, что страна-союзница передает Украине свои тяжелые вооружения (как правило, устаревшие советского образца), а Германия компенсирует это донору поставками современной или относительно современной техники западного образца.

Польша согласилась отдать Украине сотни танков Т-72, заручившись обещанием Германии о поставках себе современных Leopard. Но спустя какое-то время президент Польши Анджей Дуда начал обвинять Берлин в невыполнении обещаний: немецкая бронетехника приходит в мизерных количествах.

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Глава МИД в правительстве канцлера Олафа Шольца отвергла обвинения в обмане и нарушении слова, которое Берлин дал Варшаве: "В такой ситуации никто не обманет своих европейских соседей".

"Если выяснится, что "круговой" обмен не работает, то это не только наша вина. С самого начала было ясно, что мы не сможем восполнить все танки за ночь по щелчку пальцев", – сказала Бербок.

Вчера, 22 июля глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман четко призвала напрямую поставлять Украине тяжелое оружие – без всяких схем, "круговых" или других.

Евгений Пилипенко

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