Берлин хочет найти новый способ передачи ВСУ тяжелых вооружений. Вчера его уже предложили
Германский министр иностранных дел Анналена Бербок не исключила провала согласованной с Польшей "круговой" схемы военной помощи Украине – и хочет искать альтернативный путь. Об этом она рассказала Bild.
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"Если этот путь был неправильным, то мы должны подумать об этом и посмотреть, как мы можем действовать по-другому", – сказала политик от Зеленых.
Она добавила, что Ringtausch был инициирован, "потому что в то время это казалось наилучшим и самым быстрым способом".
А теперь, говорит министр, правительство должно заняться вопросом, почему такой обмен "очевидно не выходит, и должны ли мы тогда оказывать другую поддержку".
Польша согласилась отдать Украине сотни танков Т-72, заручившись обещанием Германии о поставках себе современных Leopard. Но спустя какое-то время президент Польши Анджей Дуда начал обвинять Берлин в невыполнении обещаний: немецкая бронетехника приходит в мизерных количествах.
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Глава МИД в правительстве канцлера Олафа Шольца отвергла обвинения в обмане и нарушении слова, которое Берлин дал Варшаве: "В такой ситуации никто не обманет своих европейских соседей".
"Если выяснится, что "круговой" обмен не работает, то это не только наша вина. С самого начала было ясно, что мы не сможем восполнить все танки за ночь по щелчку пальцев", – сказала Бербок.
Вчера, 22 июля глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман четко призвала напрямую поставлять Украине тяжелое оружие – без всяких схем, "круговых" или других.
- В конце мая 2022 года у Шольца уже отвечали на обвинения из Варшавы в отказе от поставки Польше танков.
- В конце июня СМИ сообщали, что Германия и Словакия не согласовали "круговые" поставки танков Украине.
- Как выразился в середине июля немецкий депутат о политике Берлина: "Никто не понимает, почему не дают ВСУ танки Leopard".
- Глава Саксонии хочет заморозить войну и получать газ из России. Бывший посол Украины в Берлине Мельник предложил ему "засунуть голову в морозилку для заморозки фантазий".
- Большинство немцев за поддержку Украины, несмотря на высокие цены на энергоносители.
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