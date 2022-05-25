В правительстве Германии ответили на обвинение Дуды в отказе от поставки Польше танков

Правительство Германии отвергло обвинение со стороны президента Польши Анджея Дуды в том, что оно нарушило свое обещание предоставить Польше танки взамен тех, которые Польша направила в Украину. Об этом сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт, сообщает Politico.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Федеральное правительство ошеломлено, я бы так сказал", – заявил он.

Хебестрейт сказал, что правительство Германии с самого начала ясно дало понять, что оно "должно посмотреть, что можно сделать".

"От польской стороны поступила четкая просьба – передать Польше самые современные боевые танки Leopard 2A7, но проблема в том, что у самого бундесвера есть лишь небольшое количество – около 50 – таких танков", – сказал он, добавив, что большее количество танков находятся в стадии производства, "они нигде не стоят на автомобильной стоянке или заводской площадке, они должны быть изготовлены".

Хебестрейт сказал, что об этих обстоятельствах Варшаве было известно.

Вчера Дуда заявил, что Польша направила в Украину "очень большое количество" танков, но Германия, по его словам, не желает выполнять обещание предоставить Польше взамен танки Leopard.





Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.