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В правительстве Германии ответили на обвинение Дуды в отказе от поставки Польше танков

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 22:59
В правительстве Германии ответили на обвинение Дуды в отказе от поставки Польше танков - Фото
Анджей Дуда (фото: Martin Divisek/EPA)

Правительство Германии отвергло обвинение со стороны президента Польши Анджея Дуды в том, что оно нарушило свое обещание предоставить Польше танки взамен тех, которые Польша направила в Украину. Об этом сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт, сообщает Politico.

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"Федеральное правительство ошеломлено, я бы так сказал", – заявил он.

Хебестрейт сказал, что правительство Германии с самого начала ясно дало понять, что оно "должно посмотреть, что можно сделать".

"От польской стороны поступила четкая просьба – передать Польше самые современные боевые танки Leopard 2A7, но проблема в том, что у самого бундесвера есть лишь небольшое количество – около 50 – таких танков", – сказал он, добавив, что большее количество танков находятся в стадии производства, "они нигде не стоят на автомобильной стоянке или заводской площадке, они должны быть изготовлены".

Хебестрейт сказал, что об этих обстоятельствах Варшаве было известно.

  • Вчера Дуда заявил, что Польша направила в Украину "очень большое количество" танков, но Германия, по его словам, не желает выполнять обещание предоставить Польше взамен танки Leopard.

Вадим Ребрина
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Германия танки анджей дуда
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