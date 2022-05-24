UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дуда заявил, что Германия не хочет давать Польше танки взамен поставленных Украине

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 22:46
Дуда заявил, что Германия не хочет давать Польше танки взамен поставленных Украине - Фото
Анджей Дуда (фото - ЕРА)

Польша направила в Украину "очень большое количество" танков, заявил президент Польши Анджей Дуда, но Германия, по его словам, не желает выполнять обещание предоставить Польше взамен танки Leopard. Об этом он сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дуда заявил, что передача танков Украине привела к снижению обороноспособности Польши.

"Мы рассчитываем на поддержку сообщества, которым является НАТО, и мы рассчитываем на поддержку США, а также Германии", — сказал он.

"Если бы нас поддержали наши немецкие союзники партией танков взамен тех, которые мы передали Украине, мы были бы очень благодарны. У нас было такое обещание. Мы слышим, что Германия не желает выполнять это обещание Это большое разочарование для нас", — сказал Дуда.

DW сообщает, что министры иностранных дел Германии и Польши Анналена Бербок и Збигнев Рау на совместной пресс-конференции в Берлине заявили, что Германия и Польша хотят уладить разногласия по так называемому кольцевому обмену тяжелыми вооружениями в пользу Украины.

  • По данным Polskie Radio, Польша с начала полномасштабного вторжения России поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП стоимостью 1,5 млрд евро.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия польша танки анджей дуда Leopard
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 