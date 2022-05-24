Дуда заявил, что Германия не хочет давать Польше танки взамен поставленных Украине

Польша направила в Украину "очень большое количество" танков, заявил президент Польши Анджей Дуда, но Германия, по его словам, не желает выполнять обещание предоставить Польше взамен танки Leopard. Об этом он сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает BBC.

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Дуда заявил, что передача танков Украине привела к снижению обороноспособности Польши.

"Мы рассчитываем на поддержку сообщества, которым является НАТО, и мы рассчитываем на поддержку США, а также Германии", — сказал он.

"Если бы нас поддержали наши немецкие союзники партией танков взамен тех, которые мы передали Украине, мы были бы очень благодарны. У нас было такое обещание. Мы слышим, что Германия не желает выполнять это обещание Это большое разочарование для нас", — сказал Дуда.

DW сообщает, что министры иностранных дел Германии и Польши Анналена Бербок и Збигнев Рау на совместной пресс-конференции в Берлине заявили, что Германия и Польша хотят уладить разногласия по так называемому кольцевому обмену тяжелыми вооружениями в пользу Украины.

По данным Polskie Radio, Польша с начала полномасштабного вторжения России поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП стоимостью 1,5 млрд евро.

Вадим Ребрина

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