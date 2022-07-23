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RevengeFor. На снарядах можно будет оставить "послание" для России за донат ВСУ видео

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 02:29
Фото: 26 бригада
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Фонд "Повернись живым" запустил онлайн-платформу RevengeFor, которая позволит иностранцам помогать Вооруженным Силам Украины благотворительными взносами в обмен на послания России на снарядах.

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"Идея очень проста: за надписи, отражающие определенную месть России за какие-то исторические преступления или за какие-то обиды, которые она нанесла по всему миру, мы предлагаем иностранцам перечислять донаты", — рассказал соучредитель портала "Мілітарний" Александр Аргат на брифинге 22 июля.

Его сайт будет публиковать фотографии с подтверждением выполненного заказа.

Такая идея возникла после того, как на одном из снарядов написали на нидерландском языке "Это вам за МН-17".

"Мы поняли, что у многих граждан мира есть множество поводов отомстить России. Но только теперь появилась сила, которая может это сделать не на словах – украинская армия. Поэтому мы решили установить связь между теми, кто стремится наказать Россию, и теми, кто каждый день это делает", – сказал Аргат.

Минимальная стоимость услуги – $500. Верхний порог – не ограничен.

"Проект RevengeFor.com дает всем ощущение причастности к наказанию России за зло, которое она совершила в отношении мира. Высокая цена "мести" – повод подойти ответственно к заказу надписи и возможность внести весомый вклад в войну", — сказал директор Повернись живим Тарас Чмут.

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Андрей Водяный
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война повернись живим благотворительность донаты
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