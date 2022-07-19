UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Украине будет горько, но". Глава Саксонии хочет заморозить войну и получать газ из России

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 16:37
Михаэль Кречмер (фото - ЕРА)

Премьер германской земли Саксония Михаэль Кречмер выступает за "скорейшее замораживание" полномасштабной войны России против Украины, которую он называет "украинским конфликтом", и продолжение поставок российских энергоносителей в ФРГ. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, нужно как можно быстрее провести переговоры о перемирии. Как выразился депутат Христианско-демократического союза, "Украине будет горько вступать в такие переговоры, но это не означает, что вы подчиняетесь, что вы уступаете территорию".

"Мы должны работать над тем, чтобы эта война была заморожена", – заявил политик, и такие высказывания противоречат линии правительства и его же партии.

Кречмер считает, что "война России – это несправедливость и преступление", говорит – "но надо признать, что она повергает в хаос весь мир и Европу в частности, и если так будет продолжаться, есть риск потерять экономическую мощь, необходимую для организации безопасности и сохранения конкурентоспособности".

СПРАВКА. Кречмер – 47-летний уроженец Гёрлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, прошлым министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьер-министром земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг (лоббистка Путина) поехал на Петербургский экономический форум, где в кулуарах встретился с Путиным и высказывался за отмену санкций против РФ.

Он говорит, что с подходом "Украина должна победить Россию" и "мы никогда больше не должны покупать нефть и газ у России" переговоров о прекращении огня не будет.

"Я твердо убежден, что нам нужны эти поставки сырья, по крайней мере, еще пять лет. Во-вторых, я придерживаюсь мнения, что мы должны вместе попытаться <...> повлиять на президента России, а также убедить Украину, что мы все вместе можем заморозить этот конфликт", – сказал Кречмер.

Он хочет, чтобы Берлин был посредником между РФ и Украиной, а не стороной, тяготеющей к какой-то из стран.

Читайте также: В бундесвере предостерегают: Армии, которые были близки к поражению, учатся быстрее всех

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война переговоры хдс лобби кремля энергоносители Михаэль Кречмер путинферштеер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 