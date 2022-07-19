Премьер германской земли Саксония Михаэль Кречмер выступает за "скорейшее замораживание" полномасштабной войны России против Украины, которую он называет "украинским конфликтом", и продолжение поставок российских энергоносителей в ФРГ. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

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По его словам, нужно как можно быстрее провести переговоры о перемирии. Как выразился депутат Христианско-демократического союза, "Украине будет горько вступать в такие переговоры, но это не означает, что вы подчиняетесь, что вы уступаете территорию".

"Мы должны работать над тем, чтобы эта война была заморожена", – заявил политик, и такие высказывания противоречат линии правительства и его же партии.

Кречмер считает, что "война России – это несправедливость и преступление", говорит – "но надо признать, что она повергает в хаос весь мир и Европу в частности, и если так будет продолжаться, есть риск потерять экономическую мощь, необходимую для организации безопасности и сохранения конкурентоспособности".

СПРАВКА. Кречмер – 47-летний уроженец Гёрлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, прошлым министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьер-министром земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг ( . Кречмер – 47-летний уроженец Гёрлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, прошлым министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьер-министром земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг ( лоббистка Путина ) поехал на Петербургский экономический форум, где в кулуарах встретился с Путиным и высказывался за отмену санкций против РФ.

Он говорит, что с подходом "Украина должна победить Россию" и "мы никогда больше не должны покупать нефть и газ у России" переговоров о прекращении огня не будет.

"Я твердо убежден, что нам нужны эти поставки сырья, по крайней мере, еще пять лет. Во-вторых, я придерживаюсь мнения, что мы должны вместе попытаться <...> повлиять на президента России, а также убедить Украину, что мы все вместе можем заморозить этот конфликт", – сказал Кречмер.

Он хочет, чтобы Берлин был посредником между РФ и Украиной, а не стороной, тяготеющей к какой-то из стран.

Канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что "продиктованного Россией мира" не должно быть, а лидер ХДС Фридрих Мерц, побывав в Украине, заявляет, что она должна выиграть войну.

Также сегодня, 19 июля, экс-министр из партии Шольца осудил немцев за "воинственный дух" и призвал "понять Россию".

В Бундестаге напомнили Шольцу: "Мы столкнемся с историческими проблемами, мало помогая Україні".

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Евгений Пилипенко

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