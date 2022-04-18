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Годами работала на Газпром. Западная пресса нашла еще одного друга Путина в Германии

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 14:13
Годами работала на Газпром. Западная пресса нашла еще одного друга Путина в Германии - Фото
Лідерка німецької правлячої партії Мануела Швезіг Фото: AP | Jens Buettner

Лидер немецкой правящей партии Мануэла Швезиг вступила в сговор с российским Газпромом и лоббировала строительство "Северного потока 2". Об этом стало известно благодаря утечке документов, пишет британская газета The Times. 

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Мануэла Швезиг работает главным Министром северо-восточного государства Мекленбург-Передняя Померания. Именно в этой провинции начинается Северный Поток 2. 

Ее обвиняют в создании экологического фонда, который якобы защищал окружающую среду провинции и лоббировал интересы российской газодобывающей компании, раскрывая "тайные планы США поставить на колени Германию". Фонд существовал за деньги Газпрома.

Тесное сотрудничество Швезиг с Nord Stream 2 AG доказывают сотни электронных писем и документов, опубликованных в соответствии с Законом об экологической информации.

По данным газеты Die Welt, которая нашла доказательства, сообщается что офис Мануэлы Швезиг работал, по сути, как "филиал Газпрома". Часть ее речей в Парламенте и интервью для газет, по сути, были написаны Газпромом. 

Анна Чуданова
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друзья Путина Северный поток 2 Мануэла Швезиг
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