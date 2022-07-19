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Экс-министр из партии Шольца осудил немцев за "воинственный дух" и призвал "понять Россию"

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19.07.2022, 11:31
Экс-министр из партии Шольца осудил немцев за
Отто Шили (Фото: EPA)

Экс-министр внутренних дел Германии Отто Шили призвал немцев "считаться с интересами России" и осудил своих сограждан за "прославление войны". Об этом он заявил в интервью агентству DPA, цитирует его Welt.

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По его словам, в Германии "распространился воинственный дух, что рискованно". 

"Слишком мало мыслей о том, как нам выйти из конфликта. Положительно, что Олаф Шольц думает об этом. Я безоговорочно критикую кровопролитную войну. Но мы должны спросить, какие есть перспективы, помимо поставок оружия и денежных пожертвований в Украину. Нужны конструктивные идеи, необходимо политическое воображение", — сказал Шили. 

Он отметил, что "каждый должен признать то", что Украина хочет оставаться независимой.  

"В то же время должно быть понятно, что жить надо с соседями, в том числе с Россией. У обеих сторон есть интересы, которые необходимо учитывать. Россия всегда будет оставаться фактором, в том числе и в отношении Европы", — заявил политик.

Шили выступил против вступления Украины в НАТО и Евросоюз, предложив "швейцарскую модель с взаимным уважением к различному этническому происхождению и с военным нейтралитетом". 

СПРАВКА. Отто Шили был федеральным министром внутренних дел с 1998 по 2005 год во время канцлерства Герхарда Шредера (СДПГ). Шредер был председателем совета директоров компании "Роснефть" с 29 сентября 2017 года по 21 мая 2022 года.
  • 24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от Путина.
  • Сотрудники офиса Шредера подали заявления об увольнении в знак протеста против его отказа осудить вторжение России в Украину и выйти из российского газового лобби. В мае правительство Германии решило закрыть офис Шредера.
  • 10 июля Шредер заявил, что намерен поддерживать связь с Путиным, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.

Читайте также: "Его поведение непростительно". Глава Минздрава Германии требует исключить Шредера из СДПГ 

Дмитрий Гриниченко
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Россия Германия война сдпг
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