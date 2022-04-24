Шредер не винит себя за близость с Россией и не хочет дистанцироваться от Путина
Экс-канцлер Германии и глава совета директоров Роснефти Герхард Шредер не винит себя за близость с Россией, а также не считает правильным для себя дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью The New York Times.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я не виню себя. Это не мое дело", – сказал он.
Он также отбросил критику энергетическое политики Германии, которая поставила ФРГ в зависимость от российского газа.
"Все они соглашались с этим в течение последних 30 лет. Но теперь вдруг все знают, как лучше", – сказал Шредер.
Кроме того, он считает, что для него было бы неправильно сейчас дистанцироваться от РФ.
По мнению Шредера, это подорвало бы доверие к нему Путина, которого экс-канцлер считает "единственным человеком, способным закончить войну" против Украины.
При этом Шредер сказал, что всегда называл войну РФ против Украины "ошибкой" – и нужно установить мир как можно быстрее.
- В марте Украина попросила Шредера поговорить с Путиным, однако идея с его посредничеством провалилась, констатировал посол в Германии Андрей Мельник.
Читайте также мнение: Агрессия России. Герхард Шредер молчать не стал. И обвинил Украину, а не Путина
Комментарии