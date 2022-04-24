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Шредер не винит себя за близость с Россией и не хочет дистанцироваться от Путина

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24.04.2022, 11:35
Шредер не винит себя за близость с Россией и не хочет дистанцироваться от Путина - Фото
Владимир Путин и Герхард Шредер (фото - ЕРА)

Экс-канцлер Германии и глава совета директоров Роснефти Герхард Шредер не винит себя за близость с Россией, а также не считает правильным для себя дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

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"Я не виню себя. Это не мое дело", – сказал он.

Он также отбросил критику энергетическое политики Германии, которая поставила ФРГ в зависимость от российского газа.

"Все они соглашались с этим в течение последних 30 лет. Но теперь вдруг все знают, как лучше", – сказал Шредер.

Кроме того, он считает, что для него было бы неправильно сейчас дистанцироваться от РФ.

По мнению Шредера, это подорвало бы доверие к нему Путина, которого экс-канцлер считает "единственным человеком, способным закончить войну" против Украины.

При этом Шредер сказал, что всегда называл войну РФ против Украины "ошибкой" – и нужно установить мир как можно быстрее.

Читайте также мнение: Агрессия России. Герхард Шредер молчать не стал. И обвинил Украину, а не Путина

Марк Сировой
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Герхард Шредер владимир путин
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