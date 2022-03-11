Украина попросила Шредера поговорить с Путиным, встреча состоялась вчера – Politico

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вчера вечером, 10 марта, встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным якобы по просьбе украинской стороны: он согласился способствовать усилиям по прекращению войны России против Украины. Такую информацию дает Politico, ее подтверждает ряд других изданий и агентств.

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Шредер, занимающий руководящие должности в Роснефти и Газпроме, отказался порвать с Москвой после вторжения России в Украину, хотя из-за войны в качестве протеста из его офиса уволились несколько сотрудников.

О чем говорили лидер страны-оккупанта и один из главных "друзей Путина" в Европе, неизвестно.

Супруга экс-канцлера (1998—2005), Союон Шредер-Ким, выложила в Instagram селфи на фоне Кремля, на котором она молится.

На прошлой неделе посол Украины в Германии, Андрей Мельник, несмотря на историю конфликта с экс-канцлером, фактически предложил в общении с Bild Шредера как возможного посредника между Киевом и Москвой.

Как уточняет издание, посещению Москвы предшествовала поездка Шредера 7 марта в Стамбул на встречу с украинским нардепом Рустемом Умеровым (он входит в делегацию Украины на переговорах с Россией в Беларуси). Посредником выступил МИД Турции.

По данным источника Politico, Украина "хотела узнать, может ли Шредер стать мостиком для диалога с Путиным". Некий топ-дипломат Украины подтвердил, что встреча Умеров-Шредер была скоординирована с Офисом президента.

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Для выхода на бывшего канцлера задействовали швейцарского издателя Ringier, где Шредер ранее работал консультантом.

"Умеров сказал Шредеру, что президент Зеленский хотел бы, чтобы канцлер использовал свои отношения с Путиным, чтобы попытаться договориться, по крайней мере, о прекращении огня", – отмечает издание.

Источник утверждает, что украинцы сообщили Шредеру ключевые точки, о которых Киев готов договариваться: курс на НАТО, статус Крыма и будущее ОРДЛО.

Экс-канцлер не был уверен, что Путин примет его в Москве, но пообещал попытаться, отмечает собеседник издания. Встреча была согласована "за пару часов".

В немецком правительстве говорят, что их не проинформировали заранее о такой инициативе.

Умеров отказался от комментария для Politico. LIGA.net пытается подтвердить или опровергнуть информацию в ОП.

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Евгений Пилипенко

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