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Экс-канцлер Германии Шредер заявил о намерении продолжать общение с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 22:00
Экс-канцлер Германии Шредер заявил о намерении продолжать общение с Путиным - Фото
Клаус Эрнст и Герхард Шредер (фото - ЕРА)

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер намерен поддерживать связь с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины. Об этом он сказал в интервью немецкой газете FAZ, передает Spiegel.

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"Я не упущу возможности поговорить с президентом Путиным", – сказал Шредер.

Он не верит, что войну можно окончить военным способом – он считает, что это можно сделать только путем переговоров.

"Единственный способ положить конец войне — это дипломатические переговоры. Судьбу солдат и мирного населения Украины можно облегчить только дипломатическим путем", – сказал Шредер.

Как пишет немецкая газета, Шредер дал понять в интервью, что, по его мнению, переговоры пока не увенчались успехом якобы из-за Украины. Газета также сообщила о поездке Шредера в Москву в марте 2022-го.

"Насколько я понял его (Путина. – ред.) из разговора, он заинтересован в решении путем переговоров. Как выглядит такое решение, можно выяснить только в ходе переговоров", – сказал экс-канцлер Германии.

  • 24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина.
  • Сотрудники офиса Шредера подали заявления об увольнении в знак протеста против его отказа осудить вторжение России в Украину и выйти из российского газового лобби. В мае правительство Германии решило закрыть офис Шредера.

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Оксана Житнюк
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Герхард Шредер владимир путин переговоры дипломатия
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