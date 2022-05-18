Германия закроет финансируемый государством офис Шредера за его дружбу с Путиным
Финансируемый государством офис бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера будет закрыт, а оставшийся в нем персонал перераспределят в связи с растущим беспокойством из-за отказа Шредера дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Все лидеры Германии получают финансируемый государством офис, когда покидают правительство. Однако три партии, входящие в правящую коалицию нынешнего канцлера Олафа Шольца, согласились с предложением парламента закрыть офис Шредера.
Решение было принято после того, как он отказался осудить Путина, которого до сих пор называет своим близким другом, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.
"Бюджетный комитет отмечает, что бывший канцлер Шредер больше не выполняет никаких обязанностей, вытекающих из его прежней должности. Поэтому офис будет закрыт", — говорится в совместном предложении сторон.
Bild сообщает, что окончательное решение по этому поводу будет принято в четверг на заседании бюджетного комитета.
По опубликованным ранее официальным данным, офис Шредера в 2021 году получил из бюджета Германии 407 000 евро только на зарплаты сотрудников.
- Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров Роснефти.
- 24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина.
- Сотрудники офиса Шредера подали заявления об увольнении в знак протеста против его отказа осудить вторжение России в Украину и выйти из российского газового лобби.
Читайте также: Мельник: Шредер – воплощение политической продажности
Комментарии