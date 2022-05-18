Германия закроет финансируемый государством офис Шредера за его дружбу с Путиным

Финансируемый государством офис бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера будет закрыт, а оставшийся в нем персонал перераспределят в связи с растущим беспокойством из-за отказа Шредера дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.

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Все лидеры Германии получают финансируемый государством офис, когда покидают правительство. Однако три партии, входящие в правящую коалицию нынешнего канцлера Олафа Шольца, согласились с предложением парламента закрыть офис Шредера.

Решение было принято после того, как он отказался осудить Путина, которого до сих пор называет своим близким другом, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

"Бюджетный комитет отмечает, что бывший канцлер Шредер больше не выполняет никаких обязанностей, вытекающих из его прежней должности. Поэтому офис будет закрыт", — говорится в совместном предложении сторон.

Bild сообщает, что окончательное решение по этому поводу будет принято в четверг на заседании бюджетного комитета.

По опубликованным ранее официальным данным, офис Шредера в 2021 году получил из бюджета Германии 407 000 евро только на зарплаты сотрудников.

Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров Роснефти.

24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина.

Сотрудники офиса Шредера подали заявления об увольнении в знак протеста против его отказа осудить вторжение России в Украину и выйти из российского газового лобби.

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Оксана Житнюк

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