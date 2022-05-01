Мельник: "Шредер – воплощение политической продажности"

Бывший канцлер Герхард Шредер – "инородное тело в немецком обществе", заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в сегодняшнем интервью Bild.

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В ответ на вопрос журналистов о том, стоит ли исключать Шредера из Социал-демократической партии (СДПГ), лидером которой тот раньше был, Мельник сказал, что он не может понять, почему эта партия так терпелива к человеку, кто наносит такой серьезный ущерб и ее репутации, и ФРГ в целом.

"Шредер – воплощение политической продажности", – сказал посол Украины.

Он также добавил, что невозможно ожидать, что Шредер "придет в себя или покинет СДПГ добровольно".

"Ясно одно: пока Шредер является членом СДПГ, эта партия не может в полную силу противодействовать путинской России", – считает Мельник.

Сегодня СМИ цитировали мнение Мельника из этого же интервью, что решение Германии выделить Украине зенитные установки "Гепард" – правильное, но одной этой поставки недостаточно.

Вчера министр финансов ФРГ Кристиан Линднер преложил лишить Шредера государственного финансирования его офиса за то, что он не собирается разрывать деловые связи с Россией.

Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров Роснефти.

24 апреля 2002 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина.

25 апреля сопредседатель Социал-демократической партии Германии Заския Эскен призвала Шредера выйти из партии.

Сергей Бережной

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