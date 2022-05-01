UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мельник о немецких "Гепардах": Направление правильное, но этого недостаточно

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 08:40
Мельник о немецких
Андрей Мельник (скриншот видео Європейська правда, YouTube)

Решение Германии выделить Украине зенитные самоходные установки "Гепард" – это правильное направление. Однако такой поставки недостаточно, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Bild am Sonntag, передает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Направление правильное, но, конечно, этого будет недостаточно", – сказал дипломат.

Мельник отметил, что "Гепардам" уже 40 лет, а для победы над Россией нужно самое современное немецкое оружие. По его словам, Украине нужны скорейшие поставки 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и "многого другого".

Читайте также: Шольц об упреках в нерасторопности с вооружением Украины: Я быстро принимаю решения

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ оружие вооружение посол андрей мельник гепард Gepard
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 