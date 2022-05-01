Мельник о немецких "Гепардах": Направление правильное, но этого недостаточно
01.05.2022, 08:40
Андрей Мельник (скриншот видео Європейська правда, YouTube)
Решение Германии выделить Украине зенитные самоходные установки "Гепард" – это правильное направление. Однако такой поставки недостаточно, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Bild am Sonntag, передает DW.
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"Направление правильное, но, конечно, этого будет недостаточно", – сказал дипломат.
Мельник отметил, что "Гепардам" уже 40 лет, а для победы над Россией нужно самое современное немецкое оружие. По его словам, Украине нужны скорейшие поставки 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и "многого другого".
- 26 апреля на встрече министров обороны 40+ стран в Рамштайне Германия пообещала Украине зенитные самоходные установки "Гепард".
- 30 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия должна вывести войска из Украины, а возврата "на 24 февраля" не будет.
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