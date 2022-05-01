Шольц об упреках в нерасторопности с вооружением Украины: Я быстро принимаю решения

Немецкий канцлер Олаф Шольц не считает, что тормозит передачу Украине тяжелых вооружений. Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера, 30 апреля, лидер оппозиционной партии ХСС Маркус Зёдер раскритиковал Шольца за "нерешительность" и обвинил его в "попытке уйти от темы" поставок тяжелых вооружений ВСУ. Ранее то же самое сделал и лидер другой оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц, заявив, что политика Шольца "ставит под угрозу сплоченность Европы".

Канцлер ответил им – "я принимаю решения быстро и в координации с нашими союзниками".

Шольц напомнил свою позицию, что он не одобряет "излишнюю торопливость и одиночные действия Германии" (другие союзники Украины раньше ФРГ начали поставки тяжелого вооружения ВСУ. – Ред.).

Читайте также: Шольц назвал своим приоритетом избежание эскалации в сторону НАТО

Он добавил, что "не настолько пуглив", чтобы обвинения со стороны оппозиции оказывали на него слишком сильное впечатление.

Глава германского правительства, однако, позитивно оценил усилия оппозиции, так как "это часть демократии", "для того она [оппозиция] и существует".

Отвечая на вопрос о неблагоприятных для него соцопросах в Германии, Шольц отметил, что на это "можно обращать внимание, но нельзя ставить свои действия в зависимость от опросов, особенно когда речь идет о войне и мире".

21 апреля 2022 года газета Bild написала, что у Шольца вычеркнули из переданного в Берлин списка нужд ВСУ все тяжелое вооружение.

22 апреля канцлер заявил, что эмбарго на российский газ якобы "не закончит войну", а спустя неделю предостерег, что Германия должна подготовиться к внезапной остановке поставок газа из РФ.

28 апреля бундестаг одобрил предоставление тяжелого вооружения Украине.

29 апреля Пентагон сообщил, что США начали тренировать украинских военных в Германии.

Глава МИД Германии Бербок озвучила позицию Берлина: Россия должна вывести войска из Украины, возврата "на 24 февраля" не будет.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.