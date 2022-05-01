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Шольц об упреках в нерасторопности с вооружением Украины: Я быстро принимаю решения

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01.05.2022, 08:25
Шольц об упреках в нерасторопности с вооружением Украины: Я быстро принимаю решения - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Немецкий канцлер Олаф Шольц не считает, что тормозит передачу Украине тяжелых вооружений. Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag.

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Вчера, 30 апреля, лидер оппозиционной партии ХСС Маркус Зёдер раскритиковал Шольца за "нерешительность" и обвинил его в "попытке уйти от темы" поставок тяжелых вооружений ВСУ. Ранее то же самое сделал и лидер другой оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц, заявив, что политика Шольца "ставит под угрозу сплоченность Европы".

Канцлер ответил им – "я принимаю решения быстро и в координации с нашими союзниками".

Шольц напомнил свою позицию, что он не одобряет "излишнюю торопливость и одиночные действия Германии" (другие союзники Украины раньше ФРГ начали поставки тяжелого вооружения ВСУ. – Ред.).

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Он добавил, что "не настолько пуглив", чтобы обвинения со стороны оппозиции оказывали на него слишком сильное впечатление.

Глава германского правительства, однако, позитивно оценил усилия оппозиции, так как "это часть демократии", "для того она [оппозиция] и существует".

Отвечая на вопрос о неблагоприятных для него соцопросах в Германии, Шольц отметил, что на это "можно обращать внимание, но нельзя ставить свои действия в зависимость от опросов, особенно когда речь идет о войне и мире".

Евгений Пилипенко
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Германия война геополитика поддержка критика военная помощь союзники олаф шольц
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