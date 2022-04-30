США начали тренировать украинских военных в Германии, – Пентагон
Соединенные Штаты Америки начали тренировать украинских военных в Германии, сообщил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.
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"Эти учения основываются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские военные уже получили в других местах, а также включают подготовку по использованию радиолокационных систем и бронетехники, о предоставлении которых недавно было объявлено в рамках пакетов помощи", – сказал Кирби.
Основную часть тренировок обеспечивает национальная гвардия Флориды, которая имела опыт сотрудничества с украинскими военными еще до войны.
Кирби сказал, что Германия – одна из "примерно трех" стран, где США проводят учения украинцев, но не назвал другие. Они могут меняться время от времени, уточнил он.
- США пообещали Украине 90 гаубиц М-777 натовского 155 калибра и большое количество других вооружений, которые ранее в Вооруженных Силах Украины не использовались.
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