Шольц назвал своим главным приоритетом избежание эскалации в сторону НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его главный приоритет – "избежать эскалации в отношении НАТО" со стороны России. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel.

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Отвечая на вопрос о том, чего боится Германия, отказывая Украине в поставках некоторого оружия, Шольц сказал, что "дело не в страхе, а в политической ответственности".

"Введение бесполетной зоны, как того требовали, превратило бы НАТО в участника войны… Я давно сказал, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной сверхдержавой как Россия, ядерной державой. Я делаю все, чтобы не допустить эскалации, ведущей к третьей мировой войне. Не должно быть ядерной войны", – заявил канцлер Германии.

Он также подчеркнул, что "для этой ситуации не существует учебника, в котором можно было бы прочитать, в какой момент нас воспримут как часть войны", и "некоторые уроки еще впереди", потому сейчас странам Запада важно обдумывать каждый шаг и тесно координировать действия друг с другом.

"Предотвращение эскалации в сторону НАТО – мой главный приоритет. Вот почему я не зацикливаюсь на результатах опросов и не позволяю себе раздражаться из-за назойливых звонков. Последствия ошибки будут драматичными", – добавил Шольц.

19 апреля Шольц заявил, что Германия практически исчерпала запасы собственного оружия, но обратилась к частным промышленным компаниям и предоставит необходимые деньги для покупки оружия Украине.

Украинский посол Андрей Мельник назвал это заявление "большим разочарованием" и высказал свое видение ситуации с поставками со складов немецкой армии.

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Оксана Житнюк

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