Украина должна получить оружие для отражения атаки РФ. Германия работает над этим – Шольц

Украинская армия должна быть усилена настолько, чтобы отразить российское наступление. Германия будет продолжать поддерживать Украину, хотя она практически исчерпала собственные запасы оружия, поэтому обратилась к частным промышленным компаниям. Об этом после телефонного разговора с союзниками заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Reuters.

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Производители военной техники могут быстро поставить Украине противотанковые и противовоздушные средства, сказал Шольц.

По словам канцлера, Германия предоставит необходимые деньги для покупки. "Цель состоит в усилении украинской армии настолько, чтобы она могла отразить российскую атаку", – сказал Шольц.

На вопрос, поставит ли Германия в Украину современные танки "Леопард", он ответил, что Берлин и его западные союзники пришли к выводу, что наиболее целесообразно поставлять оружие, которое украинцы уже умеют использовать.

По словам канцлера, союзники координируют поставки.

В телефонном разговоре участвовали президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидеры Польши, Японии и Италии.

12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в связи с войной России против Украины ФРГ решила изменить свою "философию безопасности" и поставлять оружие в зоны боевых действий.

Вадим Ребрина

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