Штайнмайер заявил, что Германия будет поставлять оружие Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в связи с войной России против Украины ФРГ решила изменить свою "философию безопасности" и поставлять оружие в зоны боевых действий. Об этом он сказал во время своего визита в Польшу на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой, сообщает польская служба DW.

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Штайнмайер заверил, что правительства Германии и Украины сейчас находятся в контакте друг с другом по вопросу определения количества и размеров вооружений, которые будут переданы Украине Германией.

Президент Германии также рассказал о значительных переменах, произошедших в Германии в сфере обороны. Он отметил, что "Германия серьезно относится к вопросу о 2% годовой ВВП на оборону". Кроме того, Штайнмайер напомнил о недавнем решении правительства в Берлине об основании специального фонда в размере 100 млрд евро для оснащения Бундесвера.

6 апреля канцлер Германии Олаф Шольц предложил передать Украине оружие, хранившееся в стране со времен существования коммунистической Восточной Германии.

8 апреля Politico со ссылкой на источники сообщило, что Шольц откладывает окончательное решение о предоставлении Украине высокотехнологичных танков, несмотря на давление других чиновников.

9 апреля министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ достигла предела по поставкам Украине оружия со складов Бундесвера.

Вадим Ребрина

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