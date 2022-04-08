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Шольц откладывает решение о предоставлении танков Украине – Politico

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 09:10
Шольц откладывает решение о предоставлении танков Украине – Politico - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/Mauro Scrobogna)

Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о предоставлении Украине высокотехнологичных танков, несмотря на давление других чиновников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с процессом.

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Отмечается, что вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок предложили план, который предусматривает поставку около 100 танков.

По данным Politico, Германия рассматривает возможность отправки легких танков Marder – и компания Rheinmetall дала понять, что может предоставить 100 таких танков. Политики также обсуждают, сможет ли Берлин поставлять Украине свои тяжелые боевые танки Leopard мирового класса.

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План появился на фоне признания в Берлине и европейских столицах, что война России против Украины может затянуться, пишут журналисты. И решение по этому вопросу сперва ожидалось на этой неделе.

Однако, утверждает Politico, Шольц – к большому разочарованию своих партнеров по правящей коалиции – настаивает, что Германия должна сначала достичь общей позиции с западными союзниками по этому вопросу

По данным издания, Шольц объяснил, что для него важно координировать действия партнеров по ЕС и НАТО, чтобы гарантировать, что "мы оказываем такую ​​военную поддержку одинаковым образом, и что никто не торопится, включая Германию".

"Я считаю, что это именно тот вопрос, в котором для Германии было бы серьезной ошибкой играть особую роль и идти по особому пути", – сказал он.

Главы МИД стран НАТО обсуждали вопрос поставок вооружения Украине вчера в Брюсселе. Конкретных деталей о результатах переговоров пока не сообщалось, однако глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось снять ограничения, которые западные партнеры ставили для оказания военной помощи. 

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Марк Сировой
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