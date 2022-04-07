Кулеба: Мы теперь обсуждаем с НАТО, не какое оружие получим, а насколько быстро

Украина сумела одно за другим снять ограничения, которые западные партнеры ставили для оказания военной помощи. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сказал на брифинге после переговоров с руководством НАТО.

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Упорство сопротивления Украины агрессии РФ и немыслимые преступления россиян против мирного населения под Киевом изменили ситуацию с военной помощью от партнеров настолько, что теперь обсуждается не то, какое именно вооружение будет передано Украине, а то, как быстро это вооружение удастся доставить, сказал Кулеба.

Он напомнил, что сначала некоторые государства не хотели помогать Украине даже оборонительным оружием. Потом они же говорили, что будут передавать только оборонительные системы, но не наступательные. Но затем и это условие было снято.

Кулеба выразил надежду, что западные партнеры осознают важность оказания именно своевременной помощи, и привел в качестве примера ситуацию, когда в конце февраля не удалось достигнуть договоренности о поставках оборудования, для управления которым персоналу требовалось пройти минимум двухмесячный курс обучения.

"Если бы тогда сразу начали обучение людей, сейчас они были бы уже практически готовы вносить важный вклад в оборону", – сказал министр.

Кулеба также сказал, что ожидаемый накал боевых действий на Донбассе может напомнить НАТО и другим союзникам "времена Второй мировой".

"Или вы окажете нам помощь сейчас – а речь идет не о неделях, а о днях, – или помощь снова опоздает, и это будет стоить многих жертв, которых можно было бы избежать", – сказал глава МИД.

Сергей Бережной

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