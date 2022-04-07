Кулеба рассказал, какие типы оружия Украина хочет получить от стран НАТО

Украина хочет получить от стран НАТО тяжелое оружие – в частности, самолеты, тяжелые системы ПВО и противокорабельные ракеты. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, где сегодня пройдет встреча глав МИД членов Альянса.

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Кулеба отметил, что повестка его участия во встрече очень проста и состоит из трех элементов – оружие, оружие и оружие. Он призвал страны НАТО поддержать Киев всем необходимым, чтобы разгромить армию РФ в Украине и не дать войне выйти за пределы страны.

На вопрос, какое именно оружие хочет получить Украина, глава МИД ответил: самолеты, корабельные ракеты, бронетранспортеры, тяжелые системы ПВО. Столтенберг заявил, что призвал членов НАТО поставлять Украине более тяжелое оружие.

Кулеба подчеркнул, что по вопросу поддержки Украины не должно быть разделения оружия на оборонительное и наступательное.

"Каждое оружие, применяемое на территории Украины украинской армией против иностранного агрессора, по определению является оборонительным", – объяснил он.

По словам главы МИД, некоторые страны не хотят давать Украине оружие и придумывают аргумент, что этого не надо делать, чтобы якобы не втягивать Запад в войну. Однако есть и другой подход.

"Второй подход совершенно другой. Мы обеспечим Украину всем необходимым оружием, чтобы ни нам, ни НАТО в целом не пришлось воевать в этой войне, потому что за нас это сделают украинцы. Я считаю сделку, которую предлагает Украина, справедливой. Вы даете нам оружие, мы жертвуем своими жизнями, а война сдерживается в Украине", – подытожил он.

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Марк Сировой

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