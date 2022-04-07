Столтенберг призвал страны НАТО дать Украине более тяжелое оружие

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса дать Украине более тяжелое оружие. Об этом он заявил на брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел НАТО, на которой будет представлена и Украина.

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Он отметил, что страны НАТО предоставляют Украине оружие – и о важности этих поставок свидетельствует уничтоженная российская бронетехника и самолеты.

По его словам, на встрече обсудят потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны, противотанковых средств, более легкого, но также и более тяжелого оружия.

"Я призвал союзников обеспечить дальнейшую поддержку многими различными типами систем. Как легкое оружие, так и более тяжелое оружие", – сказал он.

Столтенберг отметил, что Украина нуждается в оружии для самообороны, в том числе в передовых системах вооружения.

"Так что я ожидаю, что это будет одним из важных вопросов на сегодняшней встрече", – сказал генсек.

Марк Сировой

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