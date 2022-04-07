Сенат США одобрил закон о ленд-лизе: он позволит ускорить поставки оружия в Украину

Сенат США единогласно поддержал законопроект, возрождающий программу ленд-лиза времен Второй мировой войны. Закон позволит президенту США Джо Байдену более оперативно и без лишней бюрократической волокиты отправлять оружие и другое снабжение в Украину, сообщает Politico.

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"Сенаторы быстро поддержали предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут дать отпор российским войскам, которые обстреливают украинские города с конца февраля", – пишет издание.

Американские законодатели прибегли к экстраординарной тактике, которая в последний раз использовалась во время Второй мировой.

Законопроект был одобрен на фоне призывов Зеленского срочно увеличить поставки оружия в Украину и на фоне обнародованных фактов зверств россиян в Буче и других пригородах Киева.

Лидер большинства Сената США Чак Шумер назвал массовые убийства "чистым злом", добавив, что российские войска осуществляют геноцид в Украине.

"Когда мы бессмысленно убиваем невинных гражданских из-за того, кем они являются, будь то их религия, раса или национальность, это – геноцид, и в этом виноват господин Путин", – сказал Шумер.

За законопроект теперь должна проголосовать Палата представителей.

СПРАВКА. Ленд-лиз – госпрограмма, по которой США поставляли союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Концепция этой программы давала президенту США полномочия помогать любому государству, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны.

Законопроект о ленд-лизе с Украиной был подготовлен сенаторами США в январе 2022 года. Он направлен на то, чтобы бюрократические преграды не мешали администрации США действовать быстро в условиях войны России против Украины.

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Оксана Житнюк

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