Сенат США одобрил закон о ленд-лизе: он позволит ускорить поставки оружия в Украину
Сенат США единогласно поддержал законопроект, возрождающий программу ленд-лиза времен Второй мировой войны. Закон позволит президенту США Джо Байдену более оперативно и без лишней бюрократической волокиты отправлять оружие и другое снабжение в Украину, сообщает Politico.
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"Сенаторы быстро поддержали предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут дать отпор российским войскам, которые обстреливают украинские города с конца февраля", – пишет издание.
Американские законодатели прибегли к экстраординарной тактике, которая в последний раз использовалась во время Второй мировой.
Законопроект был одобрен на фоне призывов Зеленского срочно увеличить поставки оружия в Украину и на фоне обнародованных фактов зверств россиян в Буче и других пригородах Киева.
Лидер большинства Сената США Чак Шумер назвал массовые убийства "чистым злом", добавив, что российские войска осуществляют геноцид в Украине.
"Когда мы бессмысленно убиваем невинных гражданских из-за того, кем они являются, будь то их религия, раса или национальность, это – геноцид, и в этом виноват господин Путин", – сказал Шумер.
За законопроект теперь должна проголосовать Палата представителей.
- Законопроект о ленд-лизе с Украиной был подготовлен сенаторами США в январе 2022 года. Он направлен на то, чтобы бюрократические преграды не мешали администрации США действовать быстро в условиях войны России против Украины.
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