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Германия достигла предела по поставкам Украине оружия со складов Бундесвера – министр ФРГ

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 11:40
Германия достигла предела по поставкам Украине оружия со складов Бундесвера – министр ФРГ - Фото
Кристина Ламбрехт (фото - ЕРА)

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ достигла предела по поставкам Украине оружия со складов Бундесвера, немецкой армии. Об этом она сказала в интервью Augsburger Allgemeine.

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"Конечно, мы все призваны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Что касается поставок со складов Бундесвера, то я должна честно сказать: мы сейчас достигли предела. Потому что войска должны по-прежнему быть в состоянии гарантировать национальную оборону и оборону Альянса", – сказала она.

При этом, по словам Ламбрехт, это не значит, что Германия не может сделать для Украины больше. В частности, промышленность может поставлять оружие напрямую.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба два дня назад на брифинге в штаб-квартире НАТО заявил, что Германия может делать больше, учитывая ее резервы и возможности.

"Мы работаем с правительством Германии над предоставлением нам дополнительного оружия. Больше всего меня беспокоит длительность процедур и принятия решений в Берлине. Потому что пока у Берлина есть время, у Киева его нет", – сказал он.

При этом Кулеба признал, что ФРГ сделала революционный шаг, изменив свою позицию с несогласия вообще на поставку каких-либо вооружений на разрешение определенных поставок и обеспечение Украины, в частности, противотанковыми средствами.

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Марк Сировой
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